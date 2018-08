Sparano pallini contro un indiano, denunciati quattro ragazzi: uno è minorenne

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Goliardata o atto di razzismo? Per ora non è chiaro, ma quel che è certo è che quattro ragazzi di Terracina sono stati denunciati a piede libro. Infatti, sono stati identificati dai carabinieri gli autori del ferimento delcolpito domenica sera da alcuni pallini esplosi da un'auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta sulla via Pontina in zona. Si tratta di quattro giovanissimi terracinesi, tra cui una ragazza. Uno di loro è minorenne. Al momento non sarebbero emersi motivi razziali dietro al gesto. I giovani sono stati denunciati a piede libero.aggravate, esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere.