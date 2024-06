Indagata la donna di 83 anni che ha investito una scolaresca in bici: morta una bimba di 10 anni, sei feriti, alcuni gravi

di Redazione web

È stata dichiarata in stato di ''morte cerebrale'' una bimba di 10 anni, tra le vittime del violento incidente avvenuto mercoledì 5 giugno a La Rochelle, in Francia, e che ha visto coinvolti sette bambini in bicicletta e un'ottantenne al volante della sua auto. È quanto riferisce la prefettura di zona, precisando che tra gli altri sei feriti, un bimbo di 10 anni è ancora «ricoverato in gravi condizioni» all'ospedale di Poitiers.

Un'altra bimba di 9 anni, ricoverata in un primo tempo a La Rochelle, è stata invece trasferita all'ospedale di Potiers, in stato di «osservazione».

La donna è indagata per incidente colposo

Intanto, è stata indagata per incidente colposo la donna di 83 anni che si trovava al volante di una Twingo gialla, attualmente trattenuta presso un'unità specializzata, in attesa dell'interrogatorio.

Cosa è successo

Il dramma risale a mercoledì mattina, intorno alle 10 del mattino, in un viale a doppio senso di La Rochelle. I bimbi sono stati travolti, un uno «choc frontale» dall'auto «che arrivava contromano», dopo essere improvvisamente passata nella corsia di sinistra, «senza motivo apparente».

