Pellegrini, cadono le accuse di stalking da una escort: «Non si sono mai visti». Indagato Corona, l'aveva intervistata sul suo sito

Non si erano mai conosciuti, nemmeno una stretta di mano. Cadono le accuse di stalking nei confronti di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Nazionale e capitano della Roma, accusato ingiustamente da una ragazza romena di averla perseguitata: come scrive oggi il quotidiano Il Messaggero, martedì i carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa della donna, una 24enne che risiede a Parma, e hanno acquisito il suo cellulare. La giovane è indagata per calunnia e diffamazione ai danni del calciatore, sotto indagine sempre per diffamazione anche Fabrizio Corona.