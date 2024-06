Teresanna Pugliese: «Ho paura del parto, il primo è stato un cesareo ma ho sofferto»

di Cristina Siciliano

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e donne, è in attesa del secondo bebè: nove anni fa diede alla luce Francesco, nato dall'amore con il marito Giovanni Gentile. L'ex tronista di Uomini e donne, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi follower attraverso il box domande pubblicato nelle sue Instagram stories, non ha nascosto la sua paura più grande: quella del parto.

Le parole di Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese ha spiegato di sentirsi pronta e preparata psicologicamente per affrontare tutto ma ha paura del parto. «Dato il tempo trascorso questa si può considerare una "seconda prima volta" per me - ha sottolineato nelle sue Instagram stories -. Però non mi spaventa e mi sento molto preparata. Tutto questo è arrivato dopo tanti anni e in modo davvero spontaneo, quindi sono felice.

L'esperienza a Uomini e donne

L'ex tronista è diventata un volto conosciuto della televisione proprio grazie alla storia d’amore con Francesco Monte che intraprese durante il suo percorso a Uomini e Donne, su canale 5. Dopo 15 anni dalla sua esperienza televisiva, Teresanna ha raccontato qual è il ricordo del programma che conserva ancora nel suo cuore. «La "me di 15 anni fa" è rimasta lì: cioè la Teresanna di 15 anni, il suo istinto e la paura di vivere emozioni nuove. Quello che non dimenticherà mai sono le persone che mi hanno accompagnato in quel percorso e che hanno un posto nel mio cuore. Non posso dimenticare Maria, Raffaella, Claudio, Giusy che hanno creduto in me più di chiunque altro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA