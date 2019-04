Spara all'anziana moglie e la uccide, poi si toglie la vita: i cadaveri trovati in auto dal figlio

Dramma in mattinata nell'hinterland di Cagliari, a Quartu Sant'Elena, dove due anziani sono stati trovati morti in un'auto: si tratterebbe di un caso di. La coppia abitava in via Canepa: da quanto si apprende il marito avrebbe sparato alla moglie uccidendola, per poi togliersi la vita. La scoperta è stata fatta stamattina intorno alle 9.30, sul posto gli agenti del commissariato di Quartu, la squadra mobile e il 118.