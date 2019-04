Rissa choc a scuola, morta una bimba di 10 anni: «Forse colpa del bullismo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia incredibile negli Stati Uniti, dopo una lite tra bambini si è trasformata in tragedia, con una bimba di appena 10 anni, Raniya Wright, che è morta due giorni dopo: è accaduto a Walterboro, alla Forest Hills Elementary School, dove la piccola è stata trovava priva di sensi nell’infermeria.Trasportata in aereo a Charleston alla Medical University of South Carolina, scrive la CNN,: non sono stati rilasciati maggiori dettagli su quanto è successo, tranne il fatto che l’altro bambino coinvolto nella lite è stato sospeso a tempo indeterminato.Secondo la mamma della bimba, che si è sfogata in un post su Facebook (in cui ha specificato di non poter parlare dei dettagli per via delle indagini in corso), alla base di quanto accaduto ci sarebbe il bullismo. «Raniya era una studentessa fantastica, adorava scrivere e passare il tempo con gli amici, mancherà molto a tutti», ha commentato la scuola in una nota.