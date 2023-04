Silvio Berlusconi come sta, Zangrillo: «Risponde alle terapie. Patologia grave, facciamo del nostro meglio»

di Redazione Web

Silvio Berlusconi sta meglio e risponde bene alle terapie: è quanto fa sapere Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier è ricoverato, nonché medico personale del Cavaliere ormai da anni.

Berlusconi stabile, ha chiesto di tornare a casa. Zangrillo: «È difficile ma lui risponde a terapie»

Berlusconi come sta: le parole di Zangrillo

«Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perchè ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui sta rispondendo bene alle terapie», ha detto Zangrillo.

Il figlio Luigi: «Sta meglio». Torna anche Marina

Poco prima uno dei figli di Berlusconi, Luigi, ha lasciato il San Raffaele e ai cronisti che gli chiedevano come stesse il padre ha risposto «sta meglio, grazie» da dietro il vetro dell'auto, mentre varcava il cancello di via Olgettina 60. Luigi era arrivato in visita poco prima di mezzogiorno.



Per il quarto giorno consecutivo, anche la figlia Marina è tornata all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre: nell'arco della giornata erano arrivati anche il figlio minore Luigi e il fratello Paolo, oltre all'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 15:42

