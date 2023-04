Berlusconi, Daniela Collu augura la morte all'ex premier in un tweet (cancellato), poi chiede scusa: «Frase inopportuna»

di Redazione Web

Daniela Collu ha rotto il silenzio. Dopo aver augurato la morte a Silvio Berlusconi con un tweet (cancellato in fretta), la scrittrice ha chiesto pubblicamente scusa alla famiglia dell'ex premier. La Collu, nota anche per aver condotto Extra Factor su Sky, aveva ironizzato sul fatto che «la morte non si augura a nessuno», subito dopo la notizia del ricovero di Berlusconi al San Raffaele di Milano. Poi, la retromarcia.

Berlusconi, il lungo e tenero abbraccio dei tre figli fuori dal San Raffaele: Marina, Pier Silvio e Barbara uniti

Berlusconi ricoverato, lo sfogo di Zangrillo all'uscita dal San Raffaele: «Tanti dicono ca**ate, pensate alle vostre famiglie»

Berlusconi, Signorini sospende la festa del GfVip (per il suo compleanno): «Rispetto per il Cav»

Daniela Collu, il tweet cancellato

«La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira» aveva scritto Daniela Collu, mostrandosi divertita dalla notizia delle condizioni di salute di Berlusconi.

L'esternzione di cattivo gusto non è passata inosservata. Il tweet, infatti, prima di essere eliminato ha fatto il giro del web ed è stato screenshottato in tempo facendo alzare così un polverone tra gli utenti sui social. Così, Daniela Collu ha deciso di replicare agli insulti facendo, in primis, dietrofront. Infatti, la Collu ha chiesto scusa alla famiglia di Berlusconi.

Le scuse pubbliche

«Ho scritto un tweet con una frase decisamente sbagliata e inopportuna, l’ho cancellato non per codardia, ma per consapevolezza. Si fa questo quando si commette un errore, me ne dispiaccio e me ne scuso pubblicamente e personalmente con la famiglia», queste le parole della conduttrice radiofonica.

Ho scritto un tweet con una frase decisamente sbagliata e inopportuna, l’ho cancellato non per codardia, ma per consapevolezza. Si fa questo quando si commette un errore, me ne dispiaccio e me ne scuso pubblicamente e personalmente con la famiglia. — Daniela Collu (@stazzitta) April 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA