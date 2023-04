Berlusconi, la telefonata con Giorgia Meloni durante il Cdm: «Auguri di pronta guarigione»

di Redazione web

La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha sentito in giornata Silvio Berlusconi. La presidente del Consiglio ha chiamato il leader di Forza Italia esprimendogli il suo incoraggiamento e facendogli gli auguri di pronta guarigione.

La telefonata

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha chiamato al telefono durante la riunione del Consiglio dei ministri, parlando in particolare con la premier, Giorgia Meloni e con il ministro per le Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini.

Berlusconi ha telefonato a Salvini e Meloni durante il Cdm

"Telefonata Silvio la più bella che potessi ricevere" Come conferma la Lega, dopo un sms di auguri inviato da Matteo Salvini, è stato Silvio Berlusconi a chiamare il segretario leghista. «È la telefonata più bella che potessi ricevere», ha commentato poi Salvini che al presidente di Forza Italia ha ribadito: «Ti aspettiamo presto».

Le condizioni di Silvio Berlusconi «registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla terapia antibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni». Lo apprende l'Ansa da fonti vicino al presidente. «La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - come riferiscono le stesse fonti - peraltro non sarebbe rara per soggetti della sua età e viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA