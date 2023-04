«È morto Berlusconi?», l'ironia social sul Cav indigna. Salvini: «Tarati mentali col veleno dentro». Ma c'è chi li difende: è black humor

«È morto Berlusconi?». Se lo chiede da anni, tutti i giorni, un account fake diventato celebre su Twitter. Come questo, decine di utenti che scherzano sulle condizioni di salute del Cav, un modo di fare comune quando si parla della salute di personaggi famosi.

L'ira di Matteo Salvini

«Quando c'è una persona ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo di tarati mentali portino a scrivere sui social, ma anche su siti di quotidiani importantissimi, che hanno milioni di lettori, le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli, cattive, ma poi c'è gente che vive col veleno dentro, io li compatisco, a me non fanno rabbia, a me fanno pena, quelli che non riescono a fermarsi neanche fuori da un letto d'ospedale augurando il peggio», ha tuonato il ministro Matteo Salvini riferendosi ai messaggi rivolti all'ex premier sui social.

Humor che divide

Il profilo @berluscaisdead pubblica tutti i giorni un tweet che risponde alla domanda sulle condizioni del Cav. «È morto? No». Da ieri, dopo la notizia del ricovero in terapia intensiva di Silvio Berlusconi, il profilo social è in fibrillazione e ha attirato su di sé le attenzioni di tanti altri utenti. C'è chi si indigna e critica: «Non avete rispetto». Qualcun altro invece li difende: «Si chiama black humor».

Di black humor è esperta la pagina social di Taffo, agenzia funebre che da anni si è fatta un nome sui social grazie alla strategia del suo social media manager. «Stavolta siamo pronti eh», hanno scritto, alludendo alla possibilità che l'ex premier possa non farcela.

Qualcun altro scherza postando un video di Elodie in versione sexy e taggando Silvio Berlusconi, allundendo che possa essere d'aiuto per farlo riprendere. E c'è chi parla della morte e risurrezione come Gesù. «Quando sei Silvio Berlusconi e vieni ricoverato prima di Pasqua così da poter giocare la carta Gesù e risorgere».

Continuano ad andarsene tutti ma lui no. — È morto Berlusconi? (@berluscaisdead) August 13, 2022

STAVOLTA SIAMO PRONTI EH — TAFFO (@taffoofficial) April 6, 2023

