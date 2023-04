Berlusconi ricoverato, lo sfogo di Zangrillo all'uscita dal San Raffaele: «Tanti dicono ca**ate, pensate alle vostre famiglie»

di Redazione web

Medico personale e amico intimo di Silvio Berlusconi, giovedì sera Alberto Zangrillo ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, dove il Cav è ricoverato da mercoledì, con l'amaro in bocca. «C’è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate», ha detto il primario della terapia intensiva passando davanti ai cronisti. «Parlatene con quelli che su Twitter e sui social dissertano su cose che conoscono per niente», ha detto poi lasciando l'ospedale dopo una giornata impegnativa sia per medico sia per il suo paziente.

Poi, seccato si è rivolto ai cronisti: «Ma vi rendete conto? Andate a dormire, pensate alle vostre famiglie». Rientrato nel suo studio, il professore ne è uscito dopo pochi minuti, per poi lasciare l'ospedale, dando la «buona notte» ai cronisti appostati davanti al San Raffaele.

Soltanto giovedì, dopo indiscrezioni di stampa pubblicate dal Corriere della Sera, è emerso che Silvio Berlusconi soffre da tempo di una forma di leucemia mielomonocitica cronica (Lmmc), indiscrezioni poi confermate nel bollettino medico diramato giovedì pomeriggio dallo stesso Zangrillo.

