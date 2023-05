Sigaretta elettronica esplode nella tasca dei pantaloni: ustionato ragazzo di 29 anni

di Redazione web

Ustioni provocate dallo scoppio di una sigaretta elettronica. Un uomo di 29 anni è stato portato all'ospedale di Torrette, ad Ancona dopo che il dispositivo per svapare che aveva in tasca è esploso improvvisamente, provocando ustioni sulla parte del corpo che era a contatto con la sigaretta elettronica.

Il nonno sta per soffocare per un boccone di traverso: nipotino eroe gli salva la vita con la manovra di Heimlich

Batteria esplosa

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA