Il nonno sta per soffocare per un boccone di traverso: nipotino eroe gli salva la vita con la manovra di Heimlich

di Redazione web Coraggio e amore. Un bambino di Castelmassa, piccolo comune in provincia di Rovigo, ha salvato suo nonno che stava soffocando a causa di un boccone di cibo andato di traverso durante una cena. Il piccolo eroe aveva imparato la manovra di Heimlich a scuola da un corso della Croce Rossa, che ha spiegato nei dettagli al telefono al padre che ha praticato all'anziano, salvandogli la vita, racconta Il Gazzettino. Fa la colonscopia e gli perforano l'intestino: «Costretto a vivere con una sacca esterna per i bisogni» Sangue freddo Il bambino, infatti, aveva imparato la famosa manovra di primo soccorso durante delle lezioni in classe tenute dai volontari della Croce Rossa Italiana, e ricordando la spiegazione, mantenendo il sangue freddo, ha guidato suo padre nella pratica di emergenza. L'uomo ha assestato cinque colpi sulla schiena dell’anziano, all’altezza delle scapole e poi cinque compressioni addominali, che gli hanno permesso di liberare l'apparato respiratorio bloccato dal boccone di cibo. Bravo nipote Nel frattempo sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno visitato l’anziano e fatto i complimenti a padre e figlio per aver praticato in modo corretto la pratica salvavita. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 15:54

