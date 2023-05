La banda che ruba i cani terrorizza i social: «Girano su un furgone bianco». Decine di segnalazioni

di Redazione web

Una banda che gira su un furgone bianco e che agisce rapidamente per rubare cani. Sui social circola la paura dei residenti tra Ostia, Acilia e l'Infernetto a Roma che scrivono annunci, fanno segnalazioni, ma scelgono di non denunciare alle forze dell'ordine, solo perché credono che serva a poco. Sul gruppo Facebook del quartiere Inferretto, una donna ha segnalato il tentativo di un furto inquietante.

Psicosi dei rapitori

«Attenzione, 5 minuti fa al parco di via Stradella hanno provato a portare via il nostro cane da mio figlio», riporta il sito RomaToday, ed in tanti hanno commentato il timore di quella mamma, impaurita per il cane, ma anche e soprattutto per il bambino, suo figlio, che avrebbe subito un tentativo di sequestro dell'animale davanti ai suoi occhi.

Tante segnalazioni

«Lo hanno affiancato con un furgone, uno dei due è uscito fuori e ha provato a prenderlo.

La polizia municipale, in questo caso, è stata avvisata, ma si tratta «dell'ennesima segnalazione in tutti i quartieri del X Municipio». Bisogna denunciare per attivare l'iter investigativo, altrimenti il rischio è che i rapitori di cani restino impuniti, innescando solo la paura dei proprietari dei popolosi quartieri del litorale romano.

