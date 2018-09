Sgombero Via Costi, il dramma di Robert, migrante regolare e con un lavoro che non sa dove dormire

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono regolare ho il permesso di soggiorno e ho un lavoro in un magazzino del corriere Dhl - racconta- cittadino Nigeriano di 40 anni, fuggito dall’Africa 4 anni fa . Non ho una casa e non so dove andare. Sarò costretto a tornare nella ex fabbrica della penicillina di Via Tiburtina. I servizi sociali non mi hanno dato nessuna sistemazione alloggiativa alternativa - continua Robert - fino a fine agosto a via Costi eravamo quasi 300 occupanti, ma nei giorni scorsi quando hanno saputo he ci sarebbe stato il blitz quelli che vivevano di espedienti sono andati via».