Sesso, video hard del calciatore in discoteca: il club lo sospende

WhatsApp: un video che in pochissimo tempo è diventato virale. Il calciatore professionista Reggio Emilia. Il Sesso nel bagno di una discoteca con una ragazza. Il tutto ripreso illegalmente con un telefonino e finito chissà come suun video che in pochissimo tempo è diventato virale. Il calciatore professionista Matteo Voltolini , 23 anni, secondo portiere della Reggiana in serie C, è finito suo malgrado nella bufera per una serata in discoteca dopo l'ultima partita in cui avrebbe fatto sesso con una bella ragazza in un locale da ballo di. Il video di sesso è diventato ben presto virale attraverso le chat di whatsapp e il suo club ha deciso di sospenderlo dalla attività sportiva per precauzione.

Il video sarebbe stato ripreso da qualcuno che entra nel bagno accanto e, approfittando dell’apertura sulla sommità del pannello divisorio, ha filmato i due ragazzi in atteggiamenti intimi. I due giovani a quanto si dice non si sarebbero accorti di nulla e risultano "vittime" inconsapevoli del tutto.

IL COMUNICATO DEL CLUB EMILIANO

"La società, in attesa di comprendere l'accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica la sospensione in via cautelativa dell'attività sportiva del tesserato Matteo Voltolini per una settimana".

Giovedì 21 Novembre 2019, 15:47

in passato ha giocato sempre in serie C con Pisa, Fano e Triestina e per una stagione anche nell'Inveruno in serie D. La Reggiana è attualmente impegnata nel girone B della serie C ed è nelle zone alte della classifica, in lotta per la promozione in serie B. Voltolini in questa stagione ha giocato solo la partita d'esordio, poi è sempre rimasto in panchina. Ora questo episodio spiacevole che lo vede come protagonista e la sospensione momentanea da parte del club emiliano.