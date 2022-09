Sesso con il cane, 55enne rischia di morire: evirato per salvargli la vita

di Redazione web

È arrivato in ospedale con un'infezione ai genitali molto estesa e che poteva costargli la vita, l'uomo di 55 anni che ai medici di Castellammare di Stabia che lo hanno preso in cura si è trovato costretto a confessare la causa scatenante della malattia di Fournier diagnosticatagli: aveva avuto rapporti sessuali con il suo cane.

Il rapporto con il cane

L'uomo, con problemi psichici, è arrivato al pronto soccorso del San Leonardo nei giorni scorsi ma non ha risposto immediatamente ai primi trattamenti. Al fine di comprendere con quali agenti batterici fosse entrato in contatto, e dunque quale fosse la causa dell'infezione, è stato costretto ad ammettere di aver fatto sesso con l'animale.

L'intervento di evirazione parziale

Il 55enne aveva provato a curare da solo l'infezione, ma la situazione non ha fatto altro che precipitare e le sue condizioni sono apparse da subito piuttosto gravi. L'uomm è stato ricoverato dapprima in rianimazione, poi in urologia. Qui è stato sottoposto a un intervento di evirazione parziale, che ha riguardato i soli tessuti infetti. Ora dovrà affrontare una lunga terapia in camera iperbarica per riacquisire la funzionalità dei genitali e della vescica.

