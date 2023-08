Scontrino con sovrapprezzo per l'uso del pos: cliente prende per il collo la barista

di Redazione web

Barista aggredita nel pomeriggio del 24 agosto in un bar di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Cornuda (Treviso). L'aggressione sarebbe scattata a causa di un sovrapprezzo, a quanto pare di 50 centesimi, inserito nello scontrino per l'utilizzo del Pos.

L'estate degli scontrini folli

Ma andiamo per ordine. Intorno alle 17.30 un cliente trentenne che aveva pagato con il Pos si è accorto che gli era stato aggiunto il sovrapprezzo. In un attimo si è diretto dietro al bancone e ha aggredito la barista prendendola per il collo. Immediato è stato l’intervento di alcuni clienti che hanno liberato la donna che, in seguito, è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri. Ai militari non avrebbe opposto resistenza, e avrebbe ammesso di essersi innervosito perché non era stato informato prima del pagamento della commissione aggiuntiva. Le forze dell'ordine hanno fermato e poi rilasciato il 30enne, in attesa di denuncia.

