Coniugi scomparsi a Bolzano, l'amica del figlio Benno consegna i vestiti che indossava l'ultima sera. È indagata

I vestiti che Benno Neumair indossava la sera del 4 gennaio - il giorno in cui i suoi genitori Peter e Laura sono spariti a Bolzano - sono stati consegnati da una sua amica alla Procura. La ragazza, come riferiscono i quotidiani Trentino e l'Adige, è stata iscritta sul registro degli indagati con l’ipotesi di accusa di favoreggiamento. Un atto formale che potrebbe essere archiviato velocemente poiché la giovane donna, residente ad Ora, ha deciso di consegnare i vestiti che Benno indossava quella sera, quando era andato a trovarla.

La doccia e gli abiti lavati in lavatrice

Appena arrivato, lui si era fatto una doccia e lei, ha spiegato la donna, per fargli una cortesia aveva messo i vestiti in lavatrice e poi li aveva riposti in un armadio. Benno, la mattina successiva, avrebbe indossato altri vestiti, che si era portato da casa. La donna ha ora deciso di consegnare i vestiti agli inquirenti. Si tratta di 3 t-shirt, una felpa, un paio di pantaloni e un paio di calzini. Il materiale dovrà essere analizzato dal Ris. La donna ha detto agli inquirenti che i vestiti non erano comunque sporchi, tantomeno presentavano macchie di sangue. Oggi, intanto, proseguiranno le ricerche nella diga di Mori dei corpi di Laura Perselli e Peter Neumair.

