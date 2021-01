Ragazza di 17 anni uccisa, il corpo trovato bruciato in un burrone. Il fidanzato 19enne confessa

Il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato. È stato un giovane di 19 anni a presentarsi in caserma e portare i militari sul luogo dove è stata trovato il corpo. Il ragazzo avrebbe confessato l'omicidio: «L'ho uccisa e ho nascosto il cadavere», avrebbe detto ai carabinieri.

Il giovane, P.M., di 19 anni e sotto interrogatorio.

