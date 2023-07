Scivola e precipita nella scarpata: morta escursionista 70enne

di Redazione Web

Una donna di 70 anni è morta dopo essere caduta in una scarpata vicino al rifugio Revolto, sul monte Carega, a Giazza, frazione di Selva di Progno in provincia di Verona. L'allarme è scattato alle 16 di oggi ma, quando sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con i carabinieri, la donna era già deceduta per i traumi riportati nella caduta.

Secondo quanto si è appreso l'anziana sarebbe scivolata mentre si trovava vicino alla sua auto, precipitando fino in fondo al tornante sottostante. La macchina era parcheggiata su uno degli ultimi tornanti della strada asfaltata, ma quando la donna si è avvicinata al veicolo ha messo male un piede, cadendo lungo la scarpata e precipitando per diversi metri. Una tragedia a cui hanno assistito i tanti escursionisti presenti in quel momento, molti dei quali sono rimasti sotto choc.

