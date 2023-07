Muore durante la camminata in montagna: il dramma davanti a parenti e amici

di Redazione web

Malore, morto sul sentiero bellunese un escursionista di Paese, nel trevigiano. Il fatto oggi, 5 luglio, pochi minuti prima delle 16 sul sentiero sottostante a quello dell'Alta Via numero 1, a metà circa tra il rifugio Carestiato e Forcella Camp nella zona di Agordo (Belluno). L'uomo, L.S. di 77 anni di Paese, si trovava insieme ad amici e parenti quando si è accasciato in preda al malore. I suoi compagni di camminata hanno subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Il decesso davanti ad amici e parenti

Individuato il punto in cui si trovava l'uomo, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato un verricello con equipe medica e tecnico dell'elisoccorso che sono subentrati agli amici dell'uomo e hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Però, dopo poco, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata in piazzola ad Agordo dove lo attendevano il personale del Soccorso alpino, i Carabinieri e il carro funebre. Una squadra è andata in fuoristrada incontro ai compagni in rientro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 19:58

