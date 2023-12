Saldi invernali 2024 arrivano in tutta Italia, le date sono ufficiali: ecco quando iniziano

C'è chi attende il Natale perché considerato il periodo più bello dell'anno e chi invece non vede l'ora di passare direttamente all'inizio del 2024 per i saldi invernali. Sono state pubblicate le dati ufficiali che daranno il via allo shopping più sfrenato.

I saldi invernali 2024 inizieranno ufficialmente a partire da venerdì 5 gennaio 2024. E' questo il giorno scelto per Roma e in generale il Lazio e il periodo dello shopping avrà una durata di sei settimane.





LEGGI ANCHE:--Shein torna a Roma con il temporary store in veste natalizia: date, orari e indirizzo

Le regole valide per tutti

Il termine è previsto per il giorno giovedì 15 febbraio 2024. Senza dubbio, per i negozianti, è valida la regola secondo cui è vietato effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

La prova dei capi non è obbligatoria né vietata ma è a discrezione del negoziante. I pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e sono favoriti i pagamenti cashless. I prodotti in vendita: i capi che vengono messi in saldo devono rientrare nella stagione in corso di moda ed essere modificabili per il prezzo se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del prezzo: il negoziante è tenuto ad indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Le date delle restanti regioni italiane sono: Basilicata 2 gennaio, Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Sardegna e Veneto 5 gennaio. La Sicilia il 2 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA