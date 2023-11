Starbucks a Roma, il quarto store sorge nel quartiere Prati: ecco dove e quando apre

di Redazione web

Starbucks apre il suo quarto store a Roma e stavolta punta non solo sul turismo ma sul cuore pulsante di chi la Capitale la vive tutti i giorni. Apre al pubblico domani, giovedì 23 novembre, in partnership con Percassi (licenziatario esclusivo del brand in Italia) il quarto store romano della storica catena Starbucks, oltre a quello all'outlet di Castel Romano, il primo a essere stato aperto nel Lazio.

Starbucks a Roma, dove si trova

Situato nella zona residenziale del raffinato Rione Prati, a soli dieci minuti dal Museo dell’Ara Pacis e dalla storica via del Corso, il nuovo store si affaccia sulla dinamica via Cola di Rienzo, vicino alla piazza omonima, punto di ritrovo per gli amanti dello shopping. Saranno assunte 25 nuovi partner (dipendenti), che offriranno l'esperienza unica di Starbucks alla comunità locale e faranno progredire le loro carriere nel settore dell'ospitalità attraverso una formazione e un’assistenza continue.

Ampio e accogliente, lo store ospita una sessantina di posti, 24 nel dehor e 34 all’interno, in un’area di quasi 200 mq. Linee eleganti e ambienti luminosi si sposano con l’architettura degli edifici circostanti, rispecchiando lo stile raffinato del rione che lo ospita. Un artwork raffigurante l’iconica sirena Starbucks accoglierà gli ospiti impreziosendo il design del negozio.

Starbucks, cosa si mangia e si beve

Dal classico Espresso ai drink più fantasiosi, l’offerta beverage di Starbucks è una festa di gusto. L’innovativa linea Oleato è una storia tutta da scoprire, nata dall’unione di caffè e olio extravergine di oliva siciliano.

Le dichiarazioni

Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italy, ha commentato: “Dal 2018 proponiamo nel Belpaese la nostra visione del caffè, sempre nel rispetto della tradizione pluricentenaria che lo accompagna. Il nostro obiettivo è offrire il meglio dell’esperienza Starbucks ai clienti italiani e diventare un punto di riferimento e di ritrovo accogliente non solo per i turisti che quotidianamente visitano la nostra capitale, ma anche per gli stessi abitanti di Roma”.

Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia, ha aggiunto: “Percassi e Starbucks continuano a investire su Roma, forti del riscontro positivo ottenuto dai primi tre store capitolini. Con la prima apertura in un’area residenziale, puntiamo a raggiungere sempre più appassionati della sirena verde. La presenza di Starbucks in Italia si traduce anche nel sostegno all’economia del territorio con l’assunzione, a Cola di Rienzo, di 25 persone. Questa non sarà l’ultima apertura dell’anno, il 2023 ha ancora sorprese in serbo per l’Italia”.

