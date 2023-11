Castel Romano Designer Outlet è official partner del Teatro Olimpico

di Redazione web

Si è celebrato ieri, con l’installazione nel foyer del grande albero di Natale firmato McArthurGlen, la nuova partnership tra Castel Romano Designer Outlet ed il Teatro Olimpico di Roma. Un incontro tra due mondi diversi ma con un pubblico affine, rappresentato da chi ama scegliere proposte di qualità nel proprio tempo libero.

Se il Teatro Olimpico è da sempre un prezioso punto di riferimento culturale della Capitale, dove i classici senza tempo incontrano la sperimentazione, il Designer Outlet di Roma è meta di chi predilige un’esperienza di shopping di alto livello, dove l’ampia scelta dei brand si unisce ad un servizio impeccabile, un ambiente piacevole e iniziative speciali lungo tutto il corso dell’anno. La scelta di partnership nasce dall’idea di far incontrare queste due ‘anime’ del pubblico, con scambi di visibilità e proposte dedicate. Il progetto conferma l’impegno del Gruppo McArthurGlen per la Cultura e si aggiunge alle partnership di grande successo con due Teatri Lirici di grande prestigio, La Fenice di Venezia ed il San Carlo di Napoli.

Le attività con il Teatro Olimpico seguiranno tutta la stagione teatrale. Spettatori e abbonati riceveranno regolarmente informazioni sugli eventi e le iniziative di Castel Romano Designer Outlet. Inoltre, per tutta la prossima stagione, recandosi nel Centro con il biglietto del teatro riceveranno la Privilege Card McArthurGlen che garantisce un ulteriore 10% di sconto sul prezzo outlet nei negozi aderenti.

Dal canto suo, Castel Romano Designer Outlet inviterà i propri visitatori a godere degli spettacoli del Teatro Olimpico, informandoli sul cartellone e attivando, in collaborazione con il Teatro, promozioni speciali sulla biglietteria degli spettacoli per gli iscritti al McArthurGlen Club.

Il Teatro Olimpico riserverà infine grandi sorprese al pubblico di Castel Romano, mettendo in scena nelle piazze del Designer Outlet performance tratte dagli spettacoli in cartellone.

“Sono particolarmente orgoglioso della partnership con il Teatro Olimpico, una realtà romana di grande spessore culturale con una proposta variegata e contemporanea” – dichiara Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet – “Questo accordo conferma l’impegno del nostro Gruppo a sostenere le grandi realtà culturali del nostro Paese.

“Per il Teatro Olimpico è un grande piacere avere per la stagione 2023/24 il gruppo MacArthurGlen come Official Partner” – commenta Andrea Posi, Amministratore Delegato del Teatro Olimpico - il Centro di Castel Romano è un punto di riferimento importante per gli amanti del mondo fashion a Roma così come il Teatro Olimpico lo è per gli amanti dello spettacolo dal vivo”

