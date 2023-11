MonteNapoleone District, l'accesione delle luminarie dà il via allo shopping di Natale

di Redazione web

In vista delle prossime festività, MonteNapoleone District - l’associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – inaugura la quattordicesima edizione della “Christmas Shopping Experience”, un’occasione per illuminare il cuore di Milano, tra decorazioni, solidarietà e aspettative di afflussi di visitatori in costante progressione.

L'accensione delle luminarie avverrà stasera, giovedì 30 novembre, in concomitanza con il passaggio della Fanfara del III Reggimento Carabinieri Lombardia che, partendo da Piazza San Babila, attraverserà via Monte Napoleone suonando le tradizionali melodie natalizie. Si illuminano così fino al 7 gennaio 2024 le vie del distretto decorate per l’occasione con sfere di luce alternate a scintillanti lampadari per offrire ai visitatori una magica atmosfera e animare lo shopping. Inoltre, per facilitare la localizzazione dei prestigiosi Brand, l’Associazione predisporrà un totem segnaletico con la mappa delle boutique presenti nel distretto. L’apertura dell’iniziativa natalizia si coniugherà anche con il tradizionale impegno solidale di MonteNapoleone District con una pesca di beneficenza a favore di CBDIN Onlus, associazione che opera a sostegno del Dipartimento Infantile Neurologico dell’IRCCS Istituto Carlo Besta. Allo sfavillio festivo si accompagnano dati estremamente positivi sull’attrattività del MonteNapoleone District. Secondo l’osservatorio digitale di Deloitte, relativo al monitoraggio del traffico all’interno del Quadrilatero, nei primi 10 mesi del 2023 il numero dei visitatori unici del distretto è stato pari a 8,6 milioni, in progressione del 36% rispetto al 2022 e soprattutto al di sopra dei livelli ante-Covid (+2% rispetto al 2019). Nel dettaglio, il visitatore del District si contraddistingue per un profilo alto spendente (65% del totale) e destinazione d’elezione per lo shopping di lusso degli italiani (86% delle presenze) anche residenti all’estero (4%), quest’ultimo nuovo trend registrato rispetto agli ultimi 4 anni.

Anche il turismo straniero ha ritrovato nuovo slancio, in significativa crescita del 39% rispetto al 2022, trainato dagli Stati Uniti (+12%) e da Europa, Francia in primis, seguita da Regno Unito, Spagna e Germania. Seppur lontani dai livelli del 2019, dall’analisi emergono alcuni significativi segni di ripresa da parte dei turisti cinesi, più che quintuplicati (+454%), e russi (+50%). Oltre ai picchi registrati durante la Design e Fashion week di settembre e Vendemmia, l’Associazione si attende un’edizione della Christmas Experience all’insegna di presenze in costante aumento, sulla scia degli ottimi risultati della stagione estiva e del mese di ottobre.

Il Presidente di MonteNapoleone District, Guglielmo Miani, ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e dalla crescente predilezione che il pubblico internazionale e nazionale dimostra nei confronti delle vie del Distretto, non ultimo il posizionamento del valore degli affitti al metro quadrato che ci vede salire al secondo posto nel mondo dopo Fifth Avenue a New York*, segno di quanto la clientela capisca e apprezzi l’impegno e gli sforzi per fornire un servizio, un ambiente e un’accoglienza di altissimo livello in un contesto affascinante e unico come quello di Milano. Il Distretto e i negozi si apprestano ad illuminarsi per Natale, si consolida la centralità del negozio fisico e dell’esperienza della vendita diretta, del piacere di vivere gli acquisti con un’offerta selezionata, abbinata ad un servizio sempre più esclusivo e personalizzato”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 17:28

