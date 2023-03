Il piccolo Ryan ritorna a casa dopo 3 mesi di ospedale. Ma il giallo resta. Chi è stato a ridurlo in fin di vita? Sarà il piccolo a rispondere

di Redazione web

Il piccolo Ryan, dopo tre mesi passati in ospedale, al Gaslini di Genova, è stato dimesso per tornare a casa dalla sua famiglia. Il bambino di 6 anni, lo scorso 19 dicembre, è stato trovato ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, mentre era in casa con la nonna paterna e il compagno di lei. Per entrambi, dopo gli accertamenti degli inquirenti sono scattate le accuse di lesioni gravissime. Il bimbo, per settimane ha lottato per la vita, avendo riportato la frattura di nove costole, un braccio rotto, lesioni alla milza ed ai polmoni.

Giallo sui traumi

Ma su quelle ferite gravi è ancora giallo. Nessuno ha ammesso le responsabilità, anzi il compagno della nonna, all'inizio aveva detto che Ryan era stato investito da un'auto, ma in realtà era una menzogna, probabilmente per depistare le indagini. Il bambino ora ha fatto ritorno a casa dalla mamma Elena, dove lo aspetta anche il fratellino minore. «Sta bene, dovrà soltanto tenere il tutore al braccio e il busto per circa tre mesi. Anche psicologicamente non mostra segno choc o turbamenti, è abbastanza tranquillo», le parole della mamma riportate dai giornali locali.

Dubbi della Procura

«Gli accertamenti sinora effettuati in ordine alla produzione delle più gravi lesioni riportate dal minore e che ne hanno determinato il pericolo di vita, non paiono ricondurre dette lesioni a condotte volontarie di percosse o maltrattamento», ha dichiarato il procuratore Alberto Lari in una nota.

Per cui ora non resta che l'unica strada da percorrere, forse la più dolorosa per Ryan, quella di rivivere con la memoria, il momento in cui qualcuno gli ha fatto del male. Solo il bimbo potrà far luce su quanto accaduto.

