Sesso in auto davanti alla scuola: anziano 80enne e una donna romena denunciati per atti osceni

Un anziano di 80 anni ed una donna romena fanno sesso in auto, a due passi dalla scuola di San Sisto, nel comune di Perugia. La relazione si è consumata di mattino, sotto gli occhi dei passanti, che evidentemente hanno chiamato la polizia locale, che ha denunciato la coppia per atti osceni in luogo pubblico, scrive il Corriere dell'Umbria.

Vicino la scuola

Tra l'altro, l’ufficio sicurezza urbana della municipale ha contesta anche l’aggravante della presenza della scuola nelle immediate adiacenze e «quindi di un pericolo per i minori che in quel momento si trovavano all’esterno dell’edificio e che avrebbero potuto assistere agli atti».

Multe a Perugia

L'italiano e la romena, infatti, erano nell'auto di lui, in un parcheggio nelle immediate vicinanze della scuola, e ben visibile dalla stessa. Nelle principali vie del sesso di Perugia viene anche firmata ogni anno un’ordinanza - vigente dalla primavera all’autunno - che prevede multe da 450 euro per chi si intrattiene con le lucciole per strada.

