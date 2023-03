Nomade rom di 15 anni alla guida di un'auto rubata: folle inseguimento a Torino

di Redazione web

Gli agenti della polizia municipale hanno inseguito un'auto rubata, una Fiat Punto, in piena mattina per le vie del quartiere Barriera di Milano a Torino, finché il conducente è sceso, e fuggito a piedi. In quel momento la sorpresa da parte degli agenti; alla guida c'era un ragazzino di 15 anni, di etnia rom scappato in un palazzo vicino, ma poi raggiunto dagli agenti, scrive Today.

Ragazzino rom al volante

L'adolescente è stato denunciato e riconsegnato ai genitori, mentre l'auto, danneggiata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. La vicenda è stata segnalata su Facebook, da Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione 6 a Torino: «Troviamo vergognoso e imbarazzante che un ragazzino di età così piccola, sembrerebbe avere poco più di 15 anni, si potesse trovare alla guida di un'autovettura - scrive -. E, cosa ancor più grave, sfrecciare per le vie della città con il rischio di poter travolgere chiunque potesse transitare in quel momento. Continuo a ribadire che questa non è l'inclusione sociale di cui questa città ha bisogno».

Secondo Marino, il 15enne, pare si fosse nascosto sotto il letto, dopo essere stato prelevato dagli stessi agenti della Polizia Municipale è stato condotto nelle sedi opportune per l'identificazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 21:11

