Rosaria Farinola esce per andare al mare col fidanzato e scompare: ritrovata dopo tre giorni. «Sta bene»

Rosaria Farinola è stata ritrovata nella notte e sta bene. La ragazza di 27 anni era scomparsa da Molfetta, in Puglia, da mercoledì 14 giugno. Sono stati i familiari della giovane titolare del bar Italian Coffee a dare la notizia. «Vi vogliamo ringraziare ad uno ad uno per l’aiuto, l’affetto, la vicinanza mostrata», si legge sui social. La 27enne doveva raggiungere il fidanzato a Barletta per trascorrere insieme una giornata al mare, ma non era mai arrivata all’appuntamento.

La vicenda: cosa era successo

Rosaria Farinola, 27 anni, titolare di un noto bar a Molfetta, era scomparsa mercoledì Ed è proprio tramite la pagina facebook del locale che i parenti e gli amici della ragazza avevano divulgato un appello per le ricerche.

