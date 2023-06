Lite con un ragazzo di 17 anni per gusci d'arachide davanti all'ingresso: viene aggredito e cade a terra. Giovanni muore a 48 anni

di Redazione web

È morto dopo otto giorni di ricovero in ospedale Giovanni Sasso, l'imprenditore di 48 anni di Cellole (Caserta), ridotto in fin di vita in seguito ad una lite avuta con un minore. Sulla vicenda, avvenuta a Cellole nel weekend scorso, era stata subito aperta un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per lesioni gravissime, poi i carabinieri hanno denunciato il minore e la competenza è passata alla Procura dei minori, che ora potrebbe modificare il capo di imputazione in omicidio preterintenzionale.

Giovanni cadendo ha subito una frattura alla base cranica

Le indagini realizzate dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca hanno confermato che tra il 48enne è il minore c'e stata una lite in strada dopo che l'imprenditore aveva rimproverato l'adolescente perché stava gettando i gusci di arachidi a terra, proprio davanti alla concessionaria d'auto di cui era titolare.

