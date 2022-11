Roberto Maroni, morto l'ex ministro dell'Interno e presidente della Regione Lombardia: aveva 67 anni. Salvini: «Leghista sempre e per sempre»

di Redazione web

Roberto Maroni, è morto l'ex ministro dell'Interno e presidente della Regione Lombardia: aveva 67 anni. Fu presidente del gruppo parlamentare della Lega. Maroni lottava da tempo contro una grave malattia.

Secondo quanto si è appreso, Maroni si è spento nella sua casa nel Varesotto dove ha trascorso gli ultimi mesi. Ha condiviso con Umberto Bossi gli inizi della Lega Nord: tre volte ministro, vicepremier, ex governatore della Regione Lombardia, è anche stato segretario federale della Lega. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva

Fu ministro dell'interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV

Maroni era nato a Varese, il 15 marzo 1955 è stato un politico italiano, segretario federale della Lega Nord dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013. È stato ministro dell'interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, risultando il primo politico esterno alla Democrazia Cristiana a ricoprire l'incarico nella storia repubblicana, Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III. È stato presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018.

Salvini: «Leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto»

«Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto». Lo scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini commentando la scomparsa di Roberto Maroni.

Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto. #Maroni

L'esperienza parlamentare

Eletto deputato alla Camera nel 1992, Roberto Maroni ricopre la carica di presidente del gruppo parlamentare leghista. Entra nel consiglio federale della Lega e segue per conto della segreteria di Bossi le più importanti vicende politiche di quegli anni.

Sempre nel 1992, contribuisce alla vittoria della Lega Nord alle elezioni amministrative, culminata nell'elezione del primo sindaco leghista in una città capoluogo di provincia, Varese; Maroni entra in quella prima giunta leghista come assessore comunale al Territorio nella giunta di Raimondo Fassa.

Il 3 ottobre 2008 venne eletto Cavaliere dell'Ordine Pontificio Piano (Santa Sede) mentre il 16 ottobre 2015 diventò Cavaliere Onorario dell'Ordine di San Giorgio (Casa d'Asburgo-Lorena)

I processi

Nel 1996 è stato imputato a Verona con le accuse di attentato contro la Costituzione e l'integrità dello Stato e creazione di struttura paramilitare fuorilegge mentre nel 2010 è stato indagato dalla Procura di Roma per per finanziamento illecito per una consulenza da 60 000 euro versata ad una società denominata Mythos. Tuttavia l'inchiesta è stata archiviata in quanto i controlli all'Agenzia delle Entrate avevano dimostrato che la somma era stata fatturata accertando anche l'interruzione del contratto per rinuncia di Maroni.

