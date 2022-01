Zona arancione, ecco quali Regioni rischiano. Incidenza stabile, Rt in calo: «Ma i dati forse sono sottostimati»

Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute relativi a questa settimana mostrano una piccola luce in fondo al tunnel: a un mese dall'inizio dell'ultima violenta ondata di contagi, l'incidenza settimanale nazionale sembra stabilizzarsi, mentre cala l'indice di trasmissibilità Rt. Ma secondo quanto fa sapere l'Istituto superiore di Sanità - scrive l'agenzia ANSA - i dati potrebbero essere non del tutto corretti.

L'incidenza è pari a 2011 ogni 100.000 abitanti (14/01/2022 -20/01/2022) rispetto a 1988 ogni 100.000 abitanti (07/01/2022 -13/01/2022) della scorsa settimana. Nel periodo 22 dicembre 2021 - 4 gennaio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,31 (range 1,00 - 1,83), in calo rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,56. Varie Regioni hanno però avuto problemi nell'invio dei dati e potrebbe esserci una sottostima.

Stabile tasso occupazione terapia intensiva

Resta stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 17,3% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 20 gennaio) rispetto al 17,5% della rilevazione al 13 gennaio. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 31,6% (rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 13 gennaio) contro il 27,1% del 13 gennaio.

Rimane stabile il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (658.168 vs 649.489 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (15% vs 13% la scorsa settimana). In diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (41% vs 48%) mentre aumenta la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% vs 39%).

Le Regioni che rischiano la zona arancione

La certezza non ci sarà fino a che il ministro Speranza non firmerà l'eventuale ordinanza, ma dalla prossima settimana l'Italia rischia di diventare molto più arancione. I nuovi dati del monitoraggio potrebbero determinare da lunedì il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione di alcune Regioni: sono quattro quelle che hanno già dati da zona arancione - Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia - e altre due (Liguria e Marche) e la provincia di Trento ad un solo punto percentuale dal superamento della soglia critica nelle terapie intensive e nei reparti ordinari.

Ancora una volta, al netto dei contagi da Covid, bisogna guardare l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, determinanti per i passaggi in zona gialla, arancione e rossa - nonostante i governatori chiedano di rivedere i parametri. Se si superano contemporaneamente il 10% in terapia intensiva e il 15% in area medica si passa in giallo, mentre per l'arancio le soglie sono rispettivamente 20% e 30%. Per la zona rossa, invece, 30% e 40%.

