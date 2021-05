Tragedia nella notte, ragazzo di 15 anni muore nel sonno. Poche ore prima era morto il nonno

Muore a 15 anni nel sonno. Andrea Tonelli è stato trovato privo di vita nel suo letto dalla famiglia proprio il giorno del funerale del nonno morto pochi giorni prima. La terribile tragedia ha sconvolto tutta frazione collinare di La Brugna, tra Vezzano e Casina, in provincia di Reggio Emilia.

Andrea è stato stroncato da un malore nel sonno il giorno dopo la morte del nonno. Il 15enne viveva, assieme alla madre Silvia e alla sorella Giorgia, nell’abitazione situata sopra alla casa dei nonni. Il giovane frequentava la prima classe dell’istituto d’istruzione superiore Nobili di Reggio. Proprio il giorno prima il nonno materno, Benno Lolli di 82 anni, era molto nella casa sotto di lui, poi un malore ha portato via anche il ragazzo.

A lanciare l'allarme è stata la famiglia. Il personale del 118 è prontamente giunto sul luogo, ma purtroppo non ha potuto fare molto per il 15enne che era già morto. Non sono ancora note le cause della morte del ragazzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 18:08

