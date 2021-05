La ragazza vaccinata con 4 dosi di Pfizer non sta bene. E la famiglia cambia idea: «Potremmo fare causa»

Non sta bene la studentessa 23enne attualmente in ospedale a Massa dopo che le sono state inoculate 4 dosi di vaccino Pfizer anziché una. E sulla decisione sua e della famiglia di non fare ricorso a vie legali contro l'Usl Toscana nord-ovest e l'infermiera che aveva commesso l'errore, potrebbe presto cambiare idea: a spiegarlo, la madre della ragazza, Virginia, al quotidiano Il Tirreno. Un cambio di rotta dovuto al fatto che la situazione di salute attuale della ragazza è peggiorata.

Come emerso già ieri, Virginia beve fino a 7 litri di acqua al giorno, ma ha sempre sete: ha labbra secchissime e che non si reidratano. A seguirla è il virologo Fabrizio Pregliasco, che sua mamma aveva conosciuto durante una trasmissione televisiva: in quell'occasione, ha detto la mamma, l'esperto le aveva detto «di non sottovalutare gli effetti che quattro dosi iniettate contemporaneamente, o sei che siano, possano avere: magari non subito, ma a lungo termine».

La mamma ha ammesso poi che «la fiducia è venuta un po' meno: la storia delle 4 dosi invece di 6, le notizie sul liquido rimasto nel flacone che prima ci era stato descritto vuoto, ci hanno un po' destabilizzato. Dopo questi risvolti ho chiesto alla Usl di inviarmi tutta la documentazione riguardante il caso di mia figlia, compresi i risultati delle analisi di 5 provette di sangue, richieste da quando è stata sottoposta al vaccino».

