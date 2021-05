Come sta la studentessa vaccinata con 4 dosi di Pfizer: «Beve 7 litri d'acqua al giorno». In cura da Pregliasco

Come sta la studentessa a cui sono state inoculate quattro dosi di vaccino Pfizer anziché una? La giovane Virginia, 23 anni, studentessa all’Università di Pisa e laureata alla triennale in Psicologia clinica, è attualmente in cura dal virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’Università di Milano e direttore dell’Irccs sempre nel capoluogo lombardo.

Come scrive il Corriere della Sera, la ragazza beve sette litri di acqua al giorno ma continua ad essere disidratata: dovranno essere medici ed esperti a spiegare se sia una reazione dovuta alle troppe dosi di vaccino somministrate insieme. E c’è un paradosso: secondo gli esperti la dose eccessiva di farmaco potrebbe aver annullato la produzione di anticorpi. In altre parole, c’è il rischio che la 23enne debba rifare il vaccino: stavolta, si spera, con una sola dose.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 15:26

