Muore in un incidente, ma aveva una doppia vita: risarcite sia la moglie che l’amante

Muore a 39 anni in un incidente, ma aveva una doppia vita: e l’assicurazione risarcirà sia la moglie che l’amante. Accade a Torino, dove un operaio sposato da tre anni e padre di un bambino piccolo, aveva due vite: una moglie residente fuori città e una ‘fidanzata’ residente in città. L’uomo morì in un incidente avvenuto ad autunno 2020 sull’Autostrada del mare, nella zona di Cuneo.

La morte del 39enne ha sconvolto sia la moglie che la ‘fidanzata’, ma non solo per il tragico incidente a lui fatale: nessuna delle due era infatti a conoscenza della verità su di lui. La compagnia assicurativa, grazie alla mediazione di un avvocato, Gino Arnone, ha riconosciuto però a entrambe gli stessi diritti, spiega oggi il Corriere della Sera sulle sue pagine torinesi.

«Nessuno avrebbe potuto negare la legittimazione ad agire a quella donna che si era qualificata come fidanzata della vittima, e con cui di fatto l’uomo viveva tre giorni su sette, dedicando gli altri quattro all’altra famiglia - le parole dell’avvocato al Corriere - Lei stessa è riuscita a dimostrare che con quell’uomo aveva un’aspettativa di vita insieme e progetti per il futuro». Per questi motivi, entrambe le donne sono state risarcite.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 14:14

