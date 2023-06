Ragazzo di 14 anni accoltellato alla schiena dopo una lite con un gruppo do coetanei

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato questa sera nell'ospedale di Frattamaggiore (Napoli), dopo essere stato ferito alla schiena con due fendenti. Il minorenne non è in pericolo di vita. Il ferimento è avvenuto nel comune di Casoria, frazione di Arpino, lungo via Nazionale delle Puglie, dove sono intervenuti i Carabinieri.

Il 14enne avrebbe avuto una lite con un gruppo di coetanei

Secondo le prime ricostruzioni, il 14enne avrebbe avuto un diverbio con un gruppo di altri giovani, uno dei quali avrebbe estratto un coltello colpendo due volte la vittima alla schiena. I militari della stazione di Arpino sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare i responsabili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 23:04

