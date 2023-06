Milano, rissa sui Navigli: accoltellati tre ragazzi, uno è grave. Ferito anche un minorenne

di Redazione web

Weekend in codice rosso ai Navigli trasformati in palcoscenico di aggressione nella notte tra sabato 3 giugno e domenica 4. Due bande di giovani si sono scontrate tra pugni, calci e e coltellate. A Milano, la rissa è finita con la corsa in ospedale per i tre albanesi accoltellati da una banda di nordafricani nei pressi di viale Gorizia. L'espidosio di violenza si è verificato intorno all'1 della scorsa notte. Ancora sconosciute le cause del litigio.

La dinamica della rissa ai Navigli

Secondo quanto riportato da MilanoToday, non sono ancora nitidi i dettagli della vicenda, ma sul caso sono incorso accertamenti da parte dei militari di via Moscova. Stando a quanto appreso dalle forze dell'ordine, sembra che i tre ragazzi albanesi, due 18enni e un 17enne, siano stati accoltellati durante una rissa con una banda di nordafricani.

Il più grave è un ragazzo di 18 anni. Chiamati i sanitari, il giovane è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza al Niguarda. La coltellata ha raggiunto il petto e le sue condizioni sono delicate, ma non sembra essere in pericolo di vita. Gli altri due giovani sono stati anch'essi portati in ospedale, ma in codice giallo: il secondo dei tre, un altro 18enne, è stato accompagnato all'Humanitas di Rozzano per una coltellata all'altezza dell'ascella, mentre il 17enne è stato trasportato al San Carlo a causa di una ferita alla spalla.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di qualche elemento utile per identificare gli aggressori.

Poco prima, invece, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e sfregiato nel mezzanino della stazione di San Leonardo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 16:17

