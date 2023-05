Milano, blitz della polizia al campo rom di via Monte Bisbino: staccati 30 allacci abusivi alla corrente

Blitz della polizia ieri all’alba al campo nomadi di via Monte Bisbino, quasi al confine con Bollate. Obiettivo: censimento dei residenti, dato che il campo è “famoso” per ospitare persone con precedenti penali, dedite principalmente ad attività illecite come il borseggio. Qui spesso tornano i “manolesta” che agiscono soprattutto intorno alla Stazione Centrale e sui metrò.

Spari in un parcheggio a Milano, ferite due donne: sono madre e figlia 16enne. Si cerca un parente

Gruppo di nomadi vuole mangiare e bere gratis: scoppia la rissa alla sagra di paese. «Botte agli organizzatori»

VIA MONTE BISBINO

Il servizio, predisposto dal questore Giuseppe Petronzi, coordinato dal commissariato Quarto Oggiaro, ha interessato anche unità cinofile, vigili e uomini di Unireti. Sono state identificate ottanta persone e staccati 30 allacci abusivi alla corrente elettrica. Quattro cittadini marocchini e due donne serbe sono stati portati in questura per la verifica della loro posizione in Italia.

VIA NEGROTTO

Il 3 aprile la polizia del commissariato Quarto Oggiaro aveva effettuato un sopralluogo analogo, questa volta al campo rom di via Negrotto.

BORSEGGIATORI

Lunedì pomeriggio, inoltre, gli agenti antiborseggio hanno individuato in via Manzoni due uomini e una donna già noti come borseggiatori. Li hanno pedinati e in Galleria Vittorio Emanuele hanno sorpreso i tre derubare una ragazza cinese di 27 anni: i due uomini, entrambi 27enni, hanno avvicinato la vittima distraendola, mentre la loro complice di 20 anni, coperta da un foulard, ha aperto la borsa della donna infilandosi il suo portafoglio nei pantaloni. Subito fermati, i tre, senza fissa dimora, sono stati arrestati. La ragazza è una delle autrici dell’aggressione del 22 aprile ai danni di un passeggero che nel metrò Duomo stava proprio filmando lei con altre borseggiatrici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA