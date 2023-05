Palermo choc, undicenne accoltella un ragazzino di 14 anni e gli buca un polmone: è grave

di Redazione web

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio in via del Vespro a Palermo da un compagno di scuola di 11 anni. Non è chiaro se l'aggressione sia avvenuta all'interno o vicino all'istituto Quasimodo. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti nel pomeriggio con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace.

Uno dei colpi gli ha bucato un polmone. L'equipe del primario dell'ospedale Massimo Geraci lo ha stabilizzato e ora il 14enne è ricoverato in Area critica ma non in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Del caso si occupa la Procura dei Minori di Palermo.

