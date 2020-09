Ragazzine stuprate, in corso gli interrogatori dei quattro arrestati. Si cerca l'ottavo uomo

Sono in corso gli interrogatori di garanzia degli indagati per lo stupro delle due ragazzine inglesi a Pisticci, nel materano. Questa mattina sono iniziati gli interrogatori nel Palazzo di giustizia di Matera, nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subìta dalle due turiste minorenni di 16 e 15 anni, di nazionalità britannica, durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci la notte tra il 7 e l'8 settembre.

Michele Masiello, di 23 anni, Alberto Lopatriello (22), Alessandro Zuccaro (21) e Giuseppe Gargano (19).



Successivamente dovrebbero essere ascoltati anche gli altri tre giovani indagati a piede libero. Tra loro anche due trapper, in arte Red Michael e Meu Deus , conosciuti in zona per le loro canzoni. L'ultima, pubblicata pochi mesi fa, recita frasi del tipo «Put***a, slacciami la cintura». Un'ottava persona è da identificare.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 12:38

