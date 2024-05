Ghali contro la tv pubblica sul caso censure, la stoccata nella sua "Paprika": «Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai»

«Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai». Nel giorno dello sciopero dei giornalisti della tv pubblica, il cantante ha postato un video su Instagram dell'anteprima di "Paprika", il suo brano di prossima uscita. L'ultima strofa fa riferimento al tema censure che riguardato la Rai, dai commenti su Gaza di Dargen D'Amico e Ghali dopo lo scorso Festival di Sanremo, fino al caso Scurati.

Il testo

Hai gli occhi rossi come paprika

Di me ti fumi pure l’anima

Spari sul cuore che già sanguina

One shot

One shot

No more (no no)

Ne giro una dove capita

Me l’accendo per nascondere una lacrima

Ho gli occhi rossi come paprika

Baby ora no dopo il Ramadan

Ora non ce l’ho

A casa ce l’ho

Vieni e te lo do

I Got What You Want

Puoi dirmi quello che vuoi

Non farò come la RAI

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA