Ragazzina va in pizzeria con le amiche: un giovane la aggredisce e la sbatte per terra

Nuovo episodio di violenza gratuita. Questa volta in centro a Udine all'esterno di un noto locale della città friulana. L'aggressione ai danni di una ragazzina è accaduta nella serata di ieri, poco dopo le 20:30. La giovane era uscita con le amiche per mangiare una pizza in compagnia, quando un giovane che passava di lì, l'ha aggredita con veemenza e l'ha sbattuta a terra.

Ragazzina aggredita in pizzeria

Presa di mira una ragazza minorenne, che si trovava insieme a due amiche fuori dal locale, quando un giovane, presumibilmente straniero, è passato tra loro, afferrando la ragazzina e sbattendola violentemente a terra, senza fermarsi.

La vittima, spaventata, non ha voluto fornire le proprie generalità.

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato indagini per individuare il soggetto. Tutta la scena è stata registrata dal sistema di videosorveglianza del locale, filmati che sono stati consegnati alle forze dell'ordine e che forniranno indizi utili per l'identificazione dell'aggressore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 20:50

