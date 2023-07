Ragazza di 16 anni morta a Brescia: uccisa da un albero abbattuto dal maltempo al campo scout

di Redazione web

Maltempo killer a Brescia, dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Corteno Golgi, in Val Camonica, provincia di Brescia. L'albero è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni.

Milano, tempesta di grandine e fulmini nella notte: alberi sradicati, tetti volati via, allagamenti, blackout e danni. Linee Atm bloccate

Ragazza uccisa da un albero al campo scout

Stava dormendo in tenda quando è stata travolta da un albero la 16enne morta in Vallecamonica, nel Bresciano. Si tratta di una giovane di un gruppo scout di Como, che aveva allestito in campo base in località Palù, all'interno del comune di Corteno Golgi. Il gruppo è stato trasferito nella palestra del paese. La premier Meloni ha espresso «totale solidarità» alla famiglia della ragazza.

Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.

