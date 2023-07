Milano, tempesta di grandine e fulmini nella notte: alberi sradicati, tetti volati via, allagamenti, blackout e danni. Linee Atm bloccate

Maltempo. Un violentissimo temporale si è scatenato nella notte attorno alle 4 a Milano, una tempesta di grandine, ghiaccio, fulmini e saette mai vista prima in città.

Milano piegata dalla furia della pioggia: viabilità in tilt, metrò e treni fermi. E a Lissone donna travolta e uccisa da un albero

Maltempo al Nord, perché succede? Dal caldo record ai fiumi di grandine: «Scontro tra masse d'aria»

Apocalisse a Milano

Quasi tutta la città si è svegliata nel cuore della notte per la violenza di pioggia e grandine. Blackout in diverse zone, allagamenti e danni ingenti. Alberi crollati, fiumi di acqua e ghiaccio. Auto danneggiate, abitazioni e garage sott'acqua.

Vigili del fuoco subissati di chiamate. La forza del vento ha sradicato anche i tetti di alcune abitazioni, volati in strada.

Sui social le immagini impressionanti già all'alba della devastazione. Da San Siro alla zona est tutta la città e hinterland sembrano coinvolti in quella che molti già raccontano come la grandinata e la tempesta più violenta di sempre in città. Numerose strade e isolati sono privi di energia elettrica.

La violenza della tempesta è durata per circa mezz'ora. In giornata la terribile conta dei danni.