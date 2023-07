Milano piegata dalla furia della pioggia: viabilità in tilt, metrò e treni fermi. E a Lissone donna travolta e uccisa da un albero

di Simona Romanò

Le bombe d’acqua e le trombe d’aria non danno tregua a Milano e provincia. Il bilancio del maltempo di ieri è tragico, fra danni pesanti, ma soprattutto una 58enne morta, schiacciata da una pianta in Brianza. Mentre una 64enne, salvata dagli agenti, ha rischiato di annegare a Monza, perché rimasta intrappolata nel sottopasso di via Casati. E a Legnano, nel Milanese, si contano tre feriti lievi. Quindi, non solo tetti scoperchiati, soprattutto nei Comuni del nord ovest di Milano, metrò chiusa, tram Atm deviati a Milano e un aereo dirottato partito da Malpensa, perché “crivellato” dalla grandine. Ma anche tanta paura per le persone. La pioggia scrosciante e le raffiche di vento oltre i 40 chilometri orari hanno iniziato a spazzare via tutto dalle 13 e si trema per le prossime ore di alert arancione diramato dalla Regione, che dovrebbe rientrare nel pomeriggio.

VITTIMA A Lissone, una 58enne di origine marocchina, è morta in via Louis Braille, poco dopo le 15,30: stava andando al lavoro a piedi, lungo la strada che percorre ogni giorno. Ma è rimasta sotto il peso di un albero sradicato dal vento e all’arrivo dei soccorsi era giù deceduta.

PAURA MILANO Mobilità in tilt sotto la furia del temporale: sono state oltre cento le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, fra la città e l’hinterland.

PREVISIONI «Continua l’instabilità che interessa anche l’area di Milano», dicono dalla Regione: l’allerta moderata dovrebbe rientrare alle 14.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 06:00

