Si schianta contro il ponte a Venezia e l'auto esplode: 30enne intrappolato nelle fiamme

Ha perso il controllo dell'auto in prossimità della rampa che dal ponte della Libertà porta alla Marittima e al Tronchetto a Venezia e si è schiantato con la sua auto contro il muretto. Subito dopo, la sua auto, una Volvo, ha preso fuoco. E' accaduto poco prima delle due di questa mattina, giovedì 19 maggio, a Venezia.

L'occupante Z.F. di 33 anni, residente a Venezia, è rimasto bloccato nell'abitacolo ed è stato estratto dai poliziotti della Questura assieme ad alcuni militari. In contemporanea, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e rimosso l'auto ormai ridotta ad un ammasso di lamiere. L'occupante è stato portato all'ospedale in gravi condizioni, ma secondo i medici non è in pericolo di vita.

