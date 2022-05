Imprenditore edile cade da un'impalcatura e muore: Bartolo aveva 68 anni

Tragico incidente sul lavoro a Lipari (Messina), nelle Isole Eolie: un imprenditore edile di 68 anni, Bartolo Zaia, è morto cadendo da una impalcatura in un cantiere in località Zinzolo dove stava ristrutturando un'abitazione.

Dalle prime indagini l'uomo si era recato nella casa della figlia dove erano in corso lavori di restauro di un rudere. A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto si sono recati l'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri.Sulla vicenda che ha turbato la comunità eoliana per la famiglia di Canneto molto nota sull'isola, i carabinieri hanno avviato le prime indagini. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero.

L'immobile è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. A Lipari dove è in corso la campagna elettorale tutti i candidati a sindaco hanno sospeso, in segno di lutto, gli incontri con i cittadini. Bartolo Zaia era un imprenditore molto conosciuto ed apprezzato in tutta la comunità locale.

