Pescara, bambina di 13 anni cade dalla finestra di scuola: è grave. Ha detto alla prof: «Vado a prendere una boccata d'aria»

Una ragazzina di 13 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle pineta a Pescara. Il fatto è accaduto dopo le 9.20.

La giovane avrebbe detto all'insegnante che voleva prendere una boccata d'aria ed è andata verso la finestra della propria classe da cui è improvvisamente caduta.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la piccola e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale civile. Sul posto polizia e carabinieri.

Ci sono indagini in corso per capire la dinamica. Il fatto è accaduto dopo le 9,20 e la bambina è caduta da una finestra del primo piano, da circa 5 metri di altezza. Gli investigatori al momento non escludono nulla: dalla caduta accidentale a un ipotetico gesto volontario. Al momento sono state escluse momento responsabilità di terzi.

È stata trasportata in ospedale in codice rosso: la stanno sottoponendo a vari accertamenti, tra cui la Tac, per capire quali traumi ha riportato. Viene costantemente monitorata dai sanitari. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

